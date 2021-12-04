В Турции за сутки выявлено почти 21,5 тыс. новых случаев коронавируса

В Турции за последние сутки проведено 355 226 тестов на наличие коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19), из них 21 495 дали позитивные результаты. Суточный прирост смертности составил 187. Об этом сообщает ресурс covid19.saglik.gov.tr Минздрава Турции, передает Trend со ссылкой на Анадолу.

За сутки от COVID-19 в Турции выздоровели 20 193 человека.

Уровень вакцинации второй дозой вакцины среди взрослого населения составил 81,53 процента, первой - 90,78 процента.

В целом с начала вакцинации в Турции применили 120 788 673 дозы вакцины.

Глава Минздрава Фахреттин Коджа сообщил в социальных сетях, что в стране не выявлен новый штамм коронавируса «Омикрон».

«По предварительным данным, штамм «Омикрон» распространяется с большей скоростью, однако свидетельств о более тяжелом течении болезни у инфицированных этим вариантом нет», - написал министр.