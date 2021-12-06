В Турции произошло землетрясение

БАКУ /Trend/ - В турецкой провинции Ван произошло землетрясение магнитудой 4,9.

Об этом сообщает Управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD), передает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Подземные толчки зафиксированы в районе Тугба в 00:46 по местному времени.

Очаг землетрясения залегал на глубине 7,62 километра.

О разрушениях или пострадавших не сообщается.