Свыше 40 тыс. новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Турции

БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) скончались 163 человека.

Об этом, как передает Trend, сообщили в Министерстве здравоохранения Турции.

Согласно информации, за последние сутки в стране проведено 372 516 тестов, положительными на наличие вируса оказались результаты 40 786 тестов.

За прошедшие сутки в стране от коронавируса выздоровели 23 968 человек.