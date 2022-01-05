МИД Турции призвал Грецию соблюдать международные соглашения и законы

Анкара отвергает попытки Греции представить в качестве угрозы для безопасности региона действия Турции, направленные на обеспечение своих прав и интересов. Об этом заявил официальный представитель турецкого МИД Танжу Билгич, комментируя соответствующие высказывания главы греческой дипломатии Никоса Дендиаса, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

"Турция отвергает заявление Греции, которое характеризует волю нашей страны к защите своих прав и интересов как угрозу, а также попытку (Афин) сформировать нереалистичное восприятие в этом направлении. Если в регионе и существует угроза, то она проистекает из односторонних действий Греции, которые усиливают напряженность", - сказал Билгич.

Представитель МИД Турции назвал заявления Дендиаса "провокационным дискурсом", добавив, что они носят популистский характер.

"Антитурецкие заявления министра иностранных дел Греции Дендиаса, которые озвучиваются почти ежедневно, далеки от реальности и носят популистский характер, не служат миру и стабильности. Данная провокационная риторика противоречит принципу добрососедства и не соответствует духу консультативных переговоров, которые мы возобновили с Грецией", - подчеркнул Билгич.

Он добавил, что высказывания Дендиаса отчетливо свидетельствуют, что Афины предпочитают напряженность диалогу.

"Абсурдные заявления, озвученные Дендиасом вместо того, чтобы решать двусторонние вопросы и развивать отношения с нашей страной посредством честного и конструктивного диалога, являются новым доказательством того, что Греция предпочитает напряженность в надежде получить помощь третьих сторон и создать искусственные союзы против Турции", - заявил представитель министерства иностранных дел Турции.

Он отметил, что уверенные в своих силах страны не допускают подобных заявлений и действий.

Дипломат подчеркнул, что Греция не только выдвинула необоснованные обвинения против Турции, но и предприняла шаги по увеличению напряженности в Эгейском и Средиземном морях в соответствии со своими максималистскими требованиями, которые, по его словам, противоречат международному праву.

Билгич призвал Грецию соблюдать международные соглашения и законы.

Во время прошедшей во вторник в Афинах совместной пресс-конференции с главой МИД Саудовской Аравии Фейсалом бин Фарханом Аль Саудом Дендиас сказал: "Если Турция хочет проявить добрую волю, она должна аннулировать соглашение с Ливией о разграничении зоны морской юрисдикции". При этом греческий дипломат добавил, что Турция якобы проводит агрессивную политику в регионе.