В Анкаре откроется центр разработки отечественных самолетов

Церемония открытия инженерного центра и промышленного комплекса по производству композитных материалов для отечественных самолетов пятого поколения MMU (Milli Muharip Uçak) состоится в четверг в Анкаре, сообщает Trend со ссылкой на Анадолу.

По данным «Анадолу», проект разработки самолетов MMU реализуется под патронажем Управления оборонпрома при Администрации президента Турции.

В открытии нового объекта, построенного турецкой аэрокосмической компанией Türk Havacılık ve Uzay Sanayi AŞ (TUSAŞ), примет участие президент Реджеп Тайип Эрдоган.

На строительство инженерного центра было затрачено 220 млн турецких лир. Здесь будут работать 2 300 специалистов. Центр площадью 65 тыс. кв.м обеспечен всем необходимым, что позволяет вести разработки без какой-либо связи с внешним миром.

На строительство промышленного комплекса по производству композитных материалов TUSAŞ выделила еще 412 млн лир. Этот промышленный объект, состоящий из 19 блоков, станет самым крупным в своей области в Турции и четвертым по величине в мире.

Объемы производства на новом объекте позволят покрыть 2 процента мирового спроса на композитные материалы. Здесь будут трудоустроены 150 инженеров и 850 технических работников.

Кроме того, построены Центр космических технологий USM. На проект, реализованный за 390 дней, было потрачено 31 млн лир. В новом центре будет работать 718 специалистов.

Одновременно в Анкаре будет функционировать центр по контролю и ремонту летательных аппаратов. Новый центр, построенный за 53 млн лир, рассчитан на производство и проектирование всех видов комплектующих для авиационной промышленности. Здесь будут трудоустроены 510 человек.