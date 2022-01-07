Турецкий TOGG и компания Ava Labs подписали соглашение

Турция 7 января 2022 21:03 (UTC+04:00)
Турецкий TOGG и компания Ava Labs подписали соглашение

Глобальный технологический бренд Турции TOGG и компания Ava Labs подписали соглашение о стратегическом партнерстве, в рамках которого будут разработаны безопасные и быстрые мобильные услуги посредством смарт-контрактов, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

Соответствующее соглашение с компанией Ava Labs, разработавшей блокчейн-платформу Avalanche, надежную, быструю, технологичную и научно-исследовательскую платформу, было подписано на выставке CES 2022, которая проходит в Лас-Вегасе. Тем самым турецкая компания завершила поиск стратегического партнера в области технологий блокчейна.

Компания TOGG применила в первом отечественном автомобиле новую систему поддержки широкого спектра мобильных решений UseCase Mobility, задавшись целью производить больше, чем просто автомобили.

Исполнительный директор инициативной группы «Турецкие автомобили» (TOGG) Гюрджан Каракаш рассказал, что роль цифровой экономики в мире мобильных решений растет.

«Мы разрабатываем цифровые мобильные решения нового поколения для пользователей TOGG с самого первого дня. Наше сотрудничество с Ava Labs построено на том, чтобы расширить опыт пользователей TOGG. Партнеры, включенные во всю мобильную экосистему, владельцы TOGG и даже пользователи, не являющиеся владельцами TOGG, также смогут извлечь выгоду из этой платформы», - сказал он.

Генеральный директор Ava Labs Эмин Гюн Сирер в свою очередь отметил, что TOGG выбрала самую идеальную платформу блокчейна.

«Avalanche заключает самые быстрые смарт-контракты на блокчейне с точки зрения времени выполнения и может использоваться в приложениях глобального масштаба. Мы рады поддерживать и сотрудничать с TOGG», - подчеркнул Сирер.

Параллельно с меняющимися ожиданиями пользователей, трансформации, произошедшие с мобильными телефонами за последние 15 лет, наблюдались и в автомобилестроении. TOGG лидирует в этом процессе изменений в мире мобильности, сочетая коммуникационные технологии IoT и M2M с инфраструктурой блокчейна.

Благодаря системе Togg Navigation, обладающей смешанной моделью, у пользователей будет возможность путешествовать, используя различные транспортные решения.

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