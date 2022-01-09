Турция желает Казахстану как можно скорее добиться стабильности - Ялчын Топчу

БАКУ /Trend/ - Турецкое государство и народ хотят, чтобы братский Казахстан как можно скорее обрел стабильность, мир и благополучие.

Об этом сказал Trend главный советник президента Турции Ялчын Топчу.

Он отметил, что Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, как действующий председатель Организации тюркских государств, встретился с лидерами других государств-членов в связи с событиями в Казахстане.

"В то же время наш глава МИД провел переговоры со своими коллегами. По рекомендации Казахстана Турция пригласила министров иностранных дел Организации тюркских государств на заседание 11 января", - сказал он.

Топчу подчеркнул, что Турция и Организация тюркских государств окажут всемерную поддержку братскому Казахстану и будут рядом с казахским народом.

"Будут предприняты необходимые шаги для установления стабильности и благополучия в Казахстане. Как представители тюркского мира, казахские, кыргызские, узбекские, туркменские, анатолийские и азербайджанские тюрки желают восстановления стабильности в Казахстане", - сказал он.