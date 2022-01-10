Турецкая Pegasus Airlines получила разрешение на выполнение рейсов Стамбул-Ереван-Стамбул

БАКУ /Trend/ - Комитет гражданской авиации Армении выдал разрешение на осуществление полетов по маршруту Стамбул-Ереван-Стамбул турецкой авиакомпании Pegasus Airlines, передает Trend со ссылкой на армянские СМИ.

Ранее аналогичное разрешение получила армянская Flyone, которая будет первой армянской авиакомпанией, которая начнет осуществлять полеты в Турцию после 2015 года.

Напомним, что министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу ранее заявил, что первое заседание по нормализации отношений между Турцией и Арменией пройдет в Москве.

На должность спецпредставителя Анкара назначила бывшего посла Турции в США Сердара Кылыча, а Ереван - заместителя председателя парламента Рубена Рубиняна. Кроме того, Чавушоглу сообщил, что Турция "все решения по Южному Кавказу принимает вместе с братским Азербайджаном".