Турция вывезла из Алматы 165 своих граждан

Специальный рейс вывез из Казахстана 165 граждан Турции, пожелавших вернуться на родину. Об этом сообщил посол Турции в Нур-Султане Уфук Экиджи, передает Trend со ссылкой на Анадолу.

По его словам, рейс Алматы - Стамбул был организован при поддержке турецкого МИД и авиакомпании Turkish Airlines 11 января.

Посол напомнил, что аэропорт Алматы ранее приостановил работу на фоне последних событий в Казахстане.

«Проживающие здесь турецкие граждане связались с нами по различным каналам и сообщили о желании вернуться на родину», - сказал Экиджи.

Посол отметил, что для организации спецрейса были получены необходимые разрешения от казахстанских властей.

«В связи с отключением интернета в стране мы попытались связаться с 230 турецкими гражданами по телефону либо посредством текстовых сообщений. Посольство Турции в Нур-Султане и Генконсульство в Алматы предоставили всю необходимую информацию о рейсе ​​тем, с кем удалось связаться. Сегодня мы проводили 165 турецких граждан, пожелавших вернуться из Алматы в на родину», - добавил посол.