В Эгейском море произошло землетрясение магнитудой 5,3

В Эгейском море в воскресенье произошло землетрясение магнитудой 5,3.

Об этом, как передает Trend со ссылкой на Анадолу, сообщается на сайте Управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD).

Толчки зафиксированы в 14.48 по местному времени. Очаг землетрясения залегал на глубине 18,76 км.

Эпицентр толчков находился в 16,5 км от Греции и 125,84 км от района Гёкчеада турецкой провинции Чанаккале.

Глава администрации района Гёкчеада Серхат Доган сообщил агентству «Анадолу», что толчки ощущались слабо.

По первичным данным, ущерба нет, проводится проверка в зданиях официальных учреждений.