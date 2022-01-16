В Эгейском море произошло землетрясение магнитудой 5,3

Турция 16 января 2022 17:16 (UTC+04:00)
В Эгейском море произошло землетрясение магнитудой 5,3

В Эгейском море в воскресенье произошло землетрясение магнитудой 5,3.

Об этом, как передает Trend со ссылкой на Анадолу, сообщается на сайте Управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD).

Толчки зафиксированы в 14.48 по местному времени. Очаг землетрясения залегал на глубине 18,76 км.

Эпицентр толчков находился в 16,5 км от Греции и 125,84 км от района Гёкчеада турецкой провинции Чанаккале.

Глава администрации района Гёкчеада Серхат Доган сообщил агентству «Анадолу», что толчки ощущались слабо.

По первичным данным, ущерба нет, проводится проверка в зданиях официальных учреждений.

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