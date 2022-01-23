Экспорт турецких фисташек в 2021 году достиг почти $210 млн

Объем экспорта фисташек из Турции в 2021 году вырос на 76 процентов по сравнению с 2020 годом - до 209 млн 686 тыс. долларов. Об этом, как передает Trend, сообщает агентство «Анадолу» со ссылкой на Ассоциацию союзов экспортеров Юго-Восточной Анатолии (GAİB).

По данным GAİB, в прошлом году экспорт фисташек из Турции составил 118 млн 923 тыс. долларов.

В прошлом году Турция экспортировала 20 332 тонны фисташек в 110 стран, в том числе в Италию, Германию, Китай, Канаду, Португалию, Малайзию, Мальту, регион Тайвань (КНР), Марокко, Японию, Молдову, Великобританию, Кубу и Россию.

Ведущим импортером турецких фисташек стала Италия, экспорт в которую в прошлом году составил 50 млн 74 тыс. долларов. Далее следуют Германия - 33 млн 627 тыс. долларов, Китайская Народная Республика - 12 млн 839 тыс. долларов.

В беседе с агентством «Анадолу глава Союза экспортеров сухофруктов и продуктов их переработки при GAİB Мехмет Чыкмаз сообщил, что после обработки фисташек на перерабатывающих предприятиях в провинции Газиантеп и других регионах Юго-Восточной Анатолии данная продукция начала приносить еще больше доходов и пользоваться популярностью за рубежом.

По его словам, в регионе значительно увеличилось число фисташковых деревьев.

«В предстоящий период урожайность фисташек будет расти в геометрической прогрессии. Соответственно, мы ожидаем, что через несколько лет турецкий экспорт достигнет более внушительных показателей. С этой целью представители сектора продолжают вести переговоры на внешнем рынке, а также искать новые рынки», - сказал Чыкмаз.