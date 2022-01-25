TUSAŞ успешно реализует проект турецкого военного самолета

Турецкая аэрокосмическая компания Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) вносит посильный вклад в минимизацию зависимости страны от импорта вооружения и оборонных технологий.

Как передает Trend, гендиректор TUSAŞ Темель Котиль в беседе с «Анадолу» привлек внимание к последним разработкам и проектам компании, с конвейеров которой в числе прочих сходят ударные БПЛА, самолеты и вертолеты.

По его словам, приоритетом для TUSAŞ на сегодняшний день остается проект разработки отечественного военного самолета пятого поколения, для чего в Турции в последний период построено множество оборонных объектов, в том числе завод по производству композитных материалов и крупный инженерный центр.

«Мы стремимся к тому, чтобы все компоненты и системы военного самолета разрабатывались и производились в самой Турции. То есть, мы не должны зависеть, к примеру, от импорта шасси или двигателей. В противном случае, речь будет идти не о «национальном самолете», а производстве по лицензии», - сказал глава TUSAŞ.

Он отметил, что для испытаний в рамках проекта построена также аэродинамическая труба. «Мы нуждаемся в проведении многочисленных испытаний, которые до сегодняшнего дня вынужденно проводили за рубежом. Шасси и двигатель для самолета также будут производиться в Турции. Для создания военного самолета нужны сплавы. В каждом самолете присутствует также небольшое количество стали», - сказал Котиль.

Гендиректор привлек внимание к необходимости налаживания производства всех комплектующих в самой Турции: «Максимальный уровень импортозамещения резко повышает объем расходов. Большинство из этих инвестиций уже осуществлено. Хотя, это в какой-то степени бесконечный процесс, учитывая будущие этапы модернизации». При этом он отметил, что производственные объекты, построенные под проект военного самолета, могут использоваться и иных целях. «К примеру, завод композитных материалов будет работать и на заказы для Boeing и Airbus», - пояснил он.

Котиль напомнил, что на сегодняшний день объем экспорта возглавляемой им компании достигает 500 млн долларов, а с учетом поставок по линии TEI, основным инвестором которой является TUSAŞ, 800 млн долларов в год.

«Вот лишь короткий перечень наших разработок: самолеты Hürjet и Hürkuş, ударные вертолеты Atak, многофункциональный вертолет на 21 место, вертолет Gökbey, беспилотные летальные аппараты, спутники Small GEO и Türksat 6A, спутники-зондирования. Число сотрудников компании приблизилось к 13 тыс, из которых до 5 тыс. – инженеры. Это не предел», - сказал он.