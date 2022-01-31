В ДТП с участием автобуса в Турции пострадали 25 человек
БАКУ /Trend/ - Пассажирский автобус сорвался в пропасть в турецком Газиантепе.
Как передает Trend со ссылкой на турецкие СМИ, в результате ДТП 25 человек, находившихся в транспортном средстве, пострадали.
На место происшествия привлечено большое количество бригад скорой помощи и спасателей.
Пострадавшие были доставлены в ближайшие больницы. Состояние трех из них оценивается как тяжелое.
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