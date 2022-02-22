МИД Турции призывает своих граждан покинуть восточные районы Украины

БАКУ /Trend/ - Министерство иностранных дел Турции во вторник выступило с сообщанием касательно поездок и ситуации с безопасностью в восточных регионах Украины, в котором призвало своих граждан покинуть указанные территории, сообщает Trend.

"В свете последних событий настоятельно призываем наших граждан покинуть восточные регионы Украины. Мы рекомендуем нашим гражданам при необходимости обращаться в наше посольство в Киеве", - говорится в сообщении.