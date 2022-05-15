Страна, которая хочет вступить в ряды союзников, не должна опекать террористов - глава МИД Турции

Любая страна, которая будет союзником Турции в НАТО, не должна поддерживать террористическую организацию PПК/YPG. Эти две страны (Швеция и Финляндия - ред.) открыто поддерживают террористические организации PПK и YPG.

Как сообщает Trend со ссылкой на Анадолу, об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавшуоглу в заявлении для прессы перед началом неформальной встречи министров иностранных дел стран НАТО в столице Германии Берлине.

Заявив, что причина позиции Турции по вопросу о приёме новых членов НАТО ясна, глава МИД Турции сказал: "НАТО - это союз, а не международная организация".

Чавушоглу добавил: "НАТО альянс государств. Что из этого вытекает? Это не просто вопрос безопасности, это требует солидарности плечом к плечу во всех областях, особенно, когда есть угроза безопасности".

Подчеркивая, что Швеция и Финляндия открыто поддерживают PПК/YPG, Чавушоглу сказал: "Это негативно сказывается на чувствах нашего народа, несмотря на все наши предупреждения о недопустимости этого. Страна, которая хочет вступить в ряды союзников, не должна опекать террористов, которые нападают на нас каждый день, убивают наших мирных жителей, военнослужащих и полицейских".

"С другой стороны из-за нашей борьбы с террористами PПК/YPG на нас наложены определенные ограничения. Конечно, мы будем открыто обсуждать все эти вопросы с нашими союзниками", - подчеркнул министр.

Министр Чавушоглу добавил, что Турция с самого начала поддерживала политику открытых дверей НАТО. Он напомнил, что Турция поддерживала кандидатуру некоторых стран, несмотря на то, что некие члены организации были против этого.