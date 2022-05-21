Эрдоган в беседе с Ниинистё призвал к учету угроз нацбезопасности Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел в субботу телефонный разговор с коллегой из Финляндии Саули Ниинистё, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

По информации Управления по связям Администрации президента Турции, Эрдоган и Ниинистё обсудили двусторонние связи и заявку Хельсинки на вступление в блок НАТО.

Эрдоган подчеркнул, что игнорирование террористических организаций, представляющих угрозу для союзников по НАТО, противоречит духу дружбы и партнерства.

Турецкий лидер призвал уважать решительную и законную борьбу Турции с открытыми угрозами в отношении национальной безопасности и населения.

По его словам, Анкара вправе ожидать поддержки в данном вопросе.