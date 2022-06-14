В Анталью с начала года воздушным транспортом прибыло более 3 млн туристов

В Анталью с 1 января по 12 июня 2022 года воздушным транспортом прибыло 3 104 300 туристов.

Такие данные привели в Управлении культуры и туризма Антальи, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

Число туристов, прибывших в Анталью воздушным транспортом, с начала года увеличилось на 227 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда этот показатель составил 949 182 человек.

С 1 по 12 июня в туристическую столица Турции прибыло 688 993 гостей, что больше показателя за аналогичный период прошлого года на 241 процент.