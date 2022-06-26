Турецкая армия ликвидировала 7 террористов на севере Ирака и Сирии

ВС Турции нейтрализовали пять боевиков YPG [крыло террористов РКК] в Сирии и двух террористов РКК в Ираке. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Анадолу, сообщило Министерство национальной обороны Турции.

В сообщении Минобороны отмечается, что ВС Турции нейтрализовали пять боевиков в зоне операции «Щит Евфрата» на севере Сирии и двух террористов в зоне операции Pençe-Kilit на севере Ирака.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил ранее, что с 1984 года, когда боевики РКК впервые осуществили теракт в Турции, от рук этой кровавой организации погибли тысячи сотрудников турецких сил безопасности, военных и мирных жителей.

США и Европейский союз внесли PKK в списки террористических организаций.