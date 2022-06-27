Швеция воспринимает серьезно опасения Турции в сфере терроризма - МИД

Министр иностранных дел Швеции Анн Линде заявила, что Швеция очень серьезно относится к опасениям Турции в сфере борьбы с терроризмом.

Об этом, как сообщает Trend со ссылкой на Анадолу, Линде заявила в эфире государственного телевидения SVT, касательно переговоров Швеции с Турцией по НАТО.

Линде выразила надежду на то, что переговоры в рамках саммита НАТО, который начнется завтра в Мадриде, будут позитивными.

«По некоторым вопросам у нас разные взгляды. Несмотря на это, мы можем найти компромисс, проявив уважение к позициям друг друга. Мы очень серьезно относимся к опасениям Турции в вопросе борьбы с терроризмом», - сказала Линде.

Министр отметила, что Швеция разделяет позицию Турции по отношению к террористической группировке РКК. Турция свидетель нашего серьезного отношения к этому вопросу, сказала Линде.