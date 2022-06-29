Как новое месторождение "Сакарья" повлияет на энергонезависимость Турции?

2020 год ознаменовался важным событием в энергетическом секторе Турции. Недалеко от турецкого побережья Черного моря было обнаружено месторождение с запасами до 540 миллиардов кубометров газа. Обнаружение дополнительного источника энергии стало важной ступенью на пути к энергетической независимости для Турции, которая импортирует 90 процентов газа из России, а также Азербайджана, Ирана и Нигерии.

Доля газа в энергопотреблении страны составляет около одной трети, остальное восполняется нефтью, в основном тоже импортной, и электроэнергией, сгенерированной из угля.

Хотя новое месторождение "Сакарья" и должно снизить энергетическую зависимость Турции, отказываться от импорта газа в Анкаре тоже пока не планируют, о чем, в частности, заявлял министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез.

Оно и понятно: первый газ с месторождения должен поступить на внутренний рынок Турции в первом квартале 2023 года, на первом этапе планируемая добыча составит 3,4-4 миллиарда кубометров в год, при том, что только в 2021 году Турция потребила более 59 миллиардов кубометров.

С 2027 года добычу с месторождения "Сакарья" планируется нарастить до 15 миллиардов кубометров газа в год, что составит около 25 процентов от общего потребления газа. Однако данная цифра релевантна на сегодняшний день, за пять лет этот процент может измениться. Потребление газа в Турции растет с каждым годом. Для сравнения: в 2019-м, по данным международного статистического агентства Enerdata, в Турции потребили 45 миллиардов кубометров газа, в 2020 году — 48 миллиардов кубометров, а в 2022 году, согласно данным министерства энергетики Турции, потребление газа в стране превысит 60 миллиардов кубометров в год.

С одной стороны, после 2026 года возможно постепенное незначительное снижение спроса на газ, так как к этому времени первая атомная электростанция Турции — "Аккую" — должна будет достичь максимума производительности в 35 миллиардов киловатт-часов электроэнергии в год, что покроет около 10 процентов энергии от общих нужд страны.

С другой стороны, в Турции намечается снижение добычи угля, из которого производится более трети электроэнергии страны. Из-за высокого уровня парниковых выбросов, вырабатываемых угольными электростанциями, в 2021 году Турция закрыла временно ряд заводов.

Так, с 2018 по 2021 годы производство угля в Турции в целом снизилось на 8 процентов. Если тенденция по сокращению угольной промышленности сохранится, часть электроэнергии от "Аккую", вероятно, пойдет на замену угля.

Таким образом, на данном этапе Турция еще не сможет стать полностью энергонезависимой. По мере роста добычи газа растет и спрос на него. Несмотря на это, месторождение "Сакарья", несомненно, все же снизит энергетическую зависимость Турции до определенного уровня. Газ с этого месторождения поможет уменьшить затраты на импорт и должен способствовать снижению цен для потребителей. А пока Анкара намерена продолжать исследовать перспективные участки в Черном и Средиземном морях.

Обозреватель EastWestStream

Алёна Павленко

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