Турция и Армения договорились об открытии сухопутных границ для граждан третьих стран

БАКУ /Trend/ - Первого июля в Вене состоялась четвертая встреча спецпредставителей по нормализации отношений между Турцией и Арменией - посла Сердара Кылыча и заместителя председателя армянского парламента Рубена Рубиняна.

Как сообщает Trend со ссылкой на турецкий МИД, стороны договорились об открытии в кратчайшие сроки сухопутной границы между Турцией и Арменией для граждан третьих стран и решили начать в связи с этим необходимые процедуры.

Они также договорились о скорейшем начале прямых грузоперевозок воздушным транспортом.

Кроме того, стороны обсудили другие возможные конкретные шаги, которые могут быть предприняты для достижения конечной цели - полной нормализации двусторонних отношений и подтвердили свое намерение продолжать процесс нормализации без предварительных условий, говорится в сообщении МИД Турции.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)