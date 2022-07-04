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Чавушоглу прокомментировал встречу спецпредставителей Турции и Армении

Турция Материалы 4 июля 2022 16:22
Чавушоглу прокомментировал встречу спецпредставителей Турции и Армении

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - В Вене состоялись три встречи спецпредставителей Турции и Армении. Почему бы нам не провести дальнейшие обсуждения в Турции или Армении?

Как сообщает Trend, об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Министр отметил, что отныне спецпредставители двух стран по вопросам нормализации отношений могут проводить переговоры без каких-либо посредников.

Он также подчеркнул, что Турция консультируется с Азербайджаном на каждом этапе и поддерживает нормализацию азербайджано-армянских отношений.

«Турция заинтересована в стабильности в регионе. Мы должны работать сообща для стабильности на Южном Кавказе», - сказал Чавушоглу.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)

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