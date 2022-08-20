Более 20 туристов пострадали в Турции в ДТП с участием автобуса

По меньшей мере 23 человека, предположительно иностранные туристы, пострадали в субботу, 20 августа, в провинции Ризе на черноморском побережье Турции, передает Trend со ссылкой на ТРТ.

Автобус столкнулся в городе Трабзон с другим транспортным средством, в следствии чего перевернулся. Находившиеся в салоне туристы получили травмы, однако сумели выбраться самостоятельно. Водителя пришлось доставать спасателям с использованием специальной режущей техники.

Следует отметить, что это уже вторая крупная дорожная авария в Турции за субботу. Так, в провинции Газиантеп произошло ДТП с участием автобуса с журналистами и машины скорой помощи, погибли 16 человек, 21 получил травмы.

Накануне в результате аварии в Анталье пострадали как минимум 25 человек, двое из которых находятся в крайне тяжелом состоянии.