...
  1. Главная
  2. В мире
  3. Турция

Спецназ Турции нейтрализовал 4 террористов на севере Сирии

Турция Материалы 10 сентября 2022 20:12 (UTC +04:00)
Спецназ Турции нейтрализовал 4 террористов на севере Сирии

Читайте Trend в

Силы специального назначения турецкой армии нейтрализовали четверых террористов YPG (сирийское крыло PKK) на севере Сирии. Об этом сообщает в субботу министерство национальной обороны Турции, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

«Пролитая кровь наших турецких военных не останется безнаказанной. Бойцы спецназа нейтрализовали 4 боевиков РКК/YPG, готовившихся провести теракты в зонах операций «Оливковая ветвь» и «Щит Евфрата», -говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что турецкая армия продолжает бескомпромиссную борьбу с терроризмом.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости