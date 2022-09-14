Стамбульский аэропорт - самая загруженная воздушная гавань Европы

Аэропорт Стамбула признан самой загруженной воздушной гаванью Европы, откуда в период с 5 по 11 сентября 2022 года осуществлялось в среднем 1351 авиарейс в сутки.

Об этом говорится в последнем отчете Европейского оператора воздушного сообщения Eurocontrol, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

«В период с 5 по 11 сентября 2022 года аэропорт Стамбула был самым загруженным аэропортом в Европе, совершая в среднем 1351 рейс в сутки. Аэропорт Стамбула продолжает оставаться единственным аэропортом среди пяти ведущих аэропортов мира, который смог увеличить число рейсов по сравнению с 2019 годом (+7 процентов)», - сообщили в Главном управлении гражданской авиации Турции.

Далее следуют аэропорт Схипхол в Амстердаме (1320 рейсов) и парижский аэропорт Шарль-де-Голль (1260 рейсов).

Четвертое место занял аэропорт Франкфурта (1159 рейсов), пятое - лондонский аэропорт Хитроу (1115 рейсов). ​​​​​​​