Пресс-секретарь Эрдогана о возможности возобновления переговоров между Россией и Украиной

БАКУ /Trend/ - Пресс-секретарь Президента Турции Ибрагим Калын посчитал возможным возобновление переговоров между Россией и Украиной.

Как передает Trend, об этом он заявил в интервью телеканалу CNN.

По его словам, приостановку переговорного процесса стоило ожидать. Однако "переговоры, скорее всего, возобновятся в какой-то момент".

"Вопрос в том, когда мы вернемся к этому и какой ущерб к тому времени будет нанесен?", - сказал он.

Как отметил Калын, есть и более важный момент в вопросе участия России в переговорах. "Насколько мы понимаем, Владимир Путин хочет заключить новую большую, новую сделку с Западом. Отчасти это, без сомнения, касается Украины. Но более масштабным вопросом в действительности является сделка между Россией и западным миром", - добавил он.