Эрдоган заявил о подготовке мер по предотвращению аварий на шахтах Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в субботу на угольную шахту в районе Амасра северной провинции Бартын, где в результате произошедшего накануне взрыва погибли десятки человек, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

Глава турецкого государства пообщался с родными и близкими шахтеров, а также участниками поисково-спасательных работ.

Глава МВД Сулейман Сойлу, министр труда и социальной безопасности Ведат Бильгин и министр энергетики и природных ресурсов Фатих Донмез проинформировали президента о масштабах аварии и шагах по ликвидации ее последствий.

Эрдоган посетил Мобильный координационный центр по стихийным бедствиям при Управлении по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (AFAD) Турции.

Авария на угольной шахте в Амасре унесла жизни 41 человека. ЧП будет всесторонне расследовано, заявил президент журналистам.

«Для предотвращения новых трагедий на горно-рудных предприятиях будут применены самые современные технологические решения. Власти не допустят никаких отклонений от требований эксплуатации и не позволят формирования излишних рисков», - заверил глава государства.

Глава государства сообщил, что объем государственной помощи в связи с аварией на шахте в Амасре будет определен на предстоящем заседании Кабмина страны.

Президента сопровождали председатель парламента Мустафа Шентоп, вице-президент Фуат Октай, министр здравоохранения Фахреттин Коджа, министр транспорта и инфраструктуры Адиль Караисмаилоглу, замгенсека правящей Партии справедливости и развития Бинали Йылдырым, глава Управления по связям Администрации президента Фахреттин Алтун и пресс-секретарь президента Ибрагим Калын.

Президент Турции далее посетил селение Маракаджи в провинции Бартын, где принял участие в церемонии прощания с одним из горняков, погибших в результате взрыва на угольной шахте.