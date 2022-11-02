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Италия и Турция нацелены на укрепление сотрудничества - глава МИД

Турция Материалы 2 ноября 2022 23:21 (UTC +04:00)
Италия и Турция нацелены на укрепление сотрудничества - глава МИД

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Министр иностранных дел и международного сотрудничества Италии Антонио Таяни выразил в телефонном разговоре со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу готовность Рима работать с Анкарой над поиском мирного решения для Украины. Об этом говорится в опубликованном в среду сообщении итальянского внешнеполитического ведомства, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Министр иностранных дел Антонио Таяни сказал своему турецкому коллеге, что Италия и Турция, являясь дружественными странами, нацелены на укрепление сотрудничества. Рим и Анкара заняты поиском мирного решения для Украины", - указывается на странице МИД Италии в Twitter.

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