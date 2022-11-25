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Стамбульский коммерческий университет получил сертификат системы управления качеством (ФОТО)

Турция Материалы 25 ноября 2022 11:36 (UTC +04:00)
Стамбульский коммерческий университет получил сертификат системы управления качеством (ФОТО)

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БАКУ /Trend/ - Стамбульский коммерческий университет, предоставляющий услуги высшего образования на основе системы управления качеством, получил сертификат системы управления качеством TS EN ISO 9001:2015 Турецкого института стандартов (TSE) по критерию "Административная деятельность".

Как передает в пятницу Trend, об этом сообщили TurkicWorld в Стамбульском коммерческом университете.

В ходе рассмотрения документа «Представление административной деятельности для университетских услуг» были подробно изучены приложения, относящиеся к статьям стандарта системы управления качеством TS EN ISO 9001:2015. По результатам другого исследования решением Исполкома TSE от 25 ноября университет получил право на получение сертификата IQNet (сертификат международного признания) вместе с сертификатом системы управления качеством.

Отметим, что документ об официальном медиа-партнерстве между TurkicWorld и Стамбульским коммерческим университетом был подписан 25 октября 2022 года.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

Стамбульский коммерческий университет получил сертификат системы управления качеством (ФОТО)
Стамбульский коммерческий университет получил сертификат системы управления качеством (ФОТО)
Стамбульский коммерческий университет получил сертификат системы управления качеством (ФОТО)
Стамбульский коммерческий университет получил сертификат системы управления качеством (ФОТО)
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