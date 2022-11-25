Стамбульский коммерческий университет получил сертификат системы управления качеством (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Стамбульский коммерческий университет, предоставляющий услуги высшего образования на основе системы управления качеством, получил сертификат системы управления качеством TS EN ISO 9001:2015 Турецкого института стандартов (TSE) по критерию "Административная деятельность".

Как передает в пятницу Trend, об этом сообщили TurkicWorld в Стамбульском коммерческом университете.

В ходе рассмотрения документа «Представление административной деятельности для университетских услуг» были подробно изучены приложения, относящиеся к статьям стандарта системы управления качеством TS EN ISO 9001:2015. По результатам другого исследования решением Исполкома TSE от 25 ноября университет получил право на получение сертификата IQNet (сертификат международного признания) вместе с сертификатом системы управления качеством.

Отметим, что документ об официальном медиа-партнерстве между TurkicWorld и Стамбульским коммерческим университетом был подписан 25 октября 2022 года.

(Перевод: Фидан Мустафаева)