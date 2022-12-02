Турецкий Bayraktar AKINCI успешно поразил цель миниатюрной бомбой TOLUN в ходе испытательного запуска (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Турецкий беспилотный летательный аппарат Bayraktar AKINCI успешно поразил цель миниатюрной бомбой TOLUN в ходе испытательного запуска.

Об этом в пятницу сообщили Trend в компании Baykar.

Согласно информации, проект Bayraktar AKINCI осуществляется под руководством министерства оборонной промышленности Турции. В его рамках 2 декабря успешно завершены испытания миниатюрной бомбы TOLUN, разработанной ASELSAN. Bayraktar AKINCI, оснащенный 4 миниатюрными бомбами, вылетел из Текирдага в направлении стрельбища Карапынар в Конье, где успешно поразил цель в ходе испытательного запуска. Миниатюрная бомба TOLUN была впервые испытана на платформе беспилотного летательного аппарата благодаря GPS/INS, поразив цель точным ударом с высоты 26 000 футов на расстоянии 30 километров.

Отметим, что 75 процентов общей прибыли компании Baykar, приступившей к деятельности по разработке и производству беспилотных летательных аппаратов около 20 лет назад, составили экспортные контракты. Объявленная турецким Советом экспортеров лидером экспорта в оборонном и аэрокосмическом секторах в 2021 году, Baykar в 2022 году осуществила экспорт на более чем 1 млрд долларов в 18 стран. Экспортные контракты составили 98 процентов контрактов, подписанных Baykar в 2022 году. До 2022 года по БПЛА "Bayraktar TB2" были подписаны контракты с 25 странами, по "Bayraktar Akinci" - с пятью странами.