Резервы Центробанка Турции достигли $125 млрд - глава регулятора

БАКУ /Trend/ - Резервы Центрального Банка Турции достигли 125 миллиардов долларов.

Как передает Trend, об этом во вторник сказал в интервью телеканалу TRT глава регулятора Шахап Кавджиоглу.

"Единственным центральным банком в мире, чьи резервы увеличились с начала 2022 года, является Центральный банк Турции. Мы диверсифицировали запасы и увеличили ресурсы. Центральные банки мира потратили 1,2 триллиона долларов резервов. Наш резерв на сегодняшний день составляет 125 миллиардов долларов", - сказал Кавджиоглу.