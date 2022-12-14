Электромобиль Togg к концу 2024 года выйдет на рынок Европы

Первый электромобиль турецкого производства Togg выйдет на рынки Европы в конце 2024 года. Об этом сообщил глава Инициативной группы «Турецкие автомобили» (Togg) Гюрджан Каракаш на турецко-германском экономическом форуме в Берлине, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

К концу марта следующего года запланирована презентация турецкого автомобиля на новом рынке, отметил Каракаш.

«Планируем выход на европейский рынок в конце 2024 года. Пока с членами правления не обсуждали приоритетные страны для выхода»,- сказал глава компании.

По его словам, большинство производителей автомобилей нового поколения начинают выход на зарубежные рынки со скандинавских стран на севере, потому что они более открыты для новых брендов, более открыты для электромобилей, и них более развитая инфраструктура.

После скандинавских стран современные производители автомобилей, чаще всего, выходят сразу на рынок ФРГ и Франции, велика вероятность, что этому примеру последуют и в Togg, отметил Каракаш.

Напоследок он добавил, что электромобиль Togg, который заметили в Берлине две недели назад и кадры с которым стали вирусными в социальных сетях, был доставлен в Германию для тестовых испытаний.

В начале ноября прошлого года в Стамбуле прошли испытания различные систем прототипа электрокроссовера TOGG сегмента SUV.

Электромобиль с четырьмя пассажирами разогнался до 100 км/ч за 4,8 секунды.

В декабре 2019 года в Турции были представлены прототипы первых отечественных автомобилей - электрокроссовера сегмента SUV C и электромобиля седан.

Завод по производству автомобиля строится в Бурсе.