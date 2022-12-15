Проект "ноль отходов", представленный Турцией, принят на Генассамблее ООН

Проект «ноль отходов», представленный Турцией в рамках борьбы с изменением климата и планов устойчивого развития, принят на Генеральной Ассамблее ООН, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

Генеральная Ассамблея ООН единогласно приняла решение о том, что Турция является лидером Проекта, а 105 стран являются общей командой.

Генеральная Ассамблея объявила 30 марта Международным днем ​​без отходов.

В этой резолюции Генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу для продвижения местных и национальных инициатив по нулевым отходам на основе знаний, опыта, с учетом гендерного баланса и справедливого географического представительства предлагается создать консультативный совет из добровольцев и выдающихся личностей сроком на 3 года.

Подчеркивая, что инициативы без отходов, экологически безопасное управление отходами, вопросы устойчивого потребления и производства должны продолжать решаться в рамках ООН, резолюция призывает государства-члены, а также ООН и другие международные и региональные организации реализовывать инициативы без отходов.

Приняв решение включить инициативы по безотходному производству в следующий отчет Глобальной перспективы управления отходами Программы ООН по окружающей среде, председатель Генеральной Ассамблеи ООН принял решение о проведении в 2023 году саммитов на высоком уровне о «нулевых отходах» и «10-летней рамочной программе устойчивого производства и модели потребления».

Таким образом, «Проект Zero Waste», осуществляемый под эгидой супруги президента Реджепа Тайипа Эрдогана Эмине Эрдоган, был поддержан решением Генассамблеи ООН.

Эмине Эрдоган во время 77-го заседания Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре встретилась с Генеральным секретарем ООН в Нью-Йорке и подписала «Глобальную декларацию доброй воли по безотходному производству».