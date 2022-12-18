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Турция выступает за диалог между Египтом и Ливией по демаркации морских границ

Турция Материалы 18 декабря 2022 13:12 (UTC +04:00)
Турция выступает за диалог между Египтом и Ливией по демаркации морских границ

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Турция считает необходимым урегулирование разногласий между Египтом и Ливией в вопросе демаркации морских границ в Восточном Средиземноморье путем переговоров. Об этом сообщил в воскресенье телеканал NTV со ссылкой на источники в турецком МИД, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Египет и Ливия должны как можно раньше начать диалог для урегулирования разногласий", - отметили в МИД Турции. Там добавили, что решением о демаркации морских зон в западном направлении египетская сторона нарушает границы территориальных вод Ливии. В то же время определенные Египтом границы не распространяются на территориальные воды Турции, уточнили в МИД.

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