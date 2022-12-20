Турция наладит серийное производство отечественных систем ПВО, ракет и торпед

Члены Исполнительного комитета оборонной промышленности Турции по итогам заседания под председательством президента Реджепа Тайипа Эрдогана во вторник в Анкаре одобрили ряд решений по налаживанию серийного производства отечественных видов вооружения, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

Согласно решению Исполкома, в стране начнется серийное производство систем Siper, Hisar и Sungur, что внесет вклад в укрепление противовоздушной обороны Турции.

Кроме того, исполком оборонпрома постановил начать серийное производство ракет Tayfun, Atmaca, TRLG-230, Karaok, Gokdogan и Bozdogan, а также торпед Akya и иных боеприпасов.

Исполком оборонпрома Турции обсудил также процесс совершенствования беспилотных летательных аппаратов, а также проект беспилотного военного самолета Kızılelma, совершившего на днях первый тестовый полет.

Участники заседания Исполкома, длившегося в Администрации президента Турции примерно полтора часа, обсудили в целом 25 оборонных проектов.