В Стамбуле в феврале пройдет международная конференция по газу

Глава Минэнерго Турции Фатих Донмез подтвердил в среду планы проведения в феврале в Стамбуле международной конференции с участием потребителей и поставщиков газа в Европу, передает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

"Такой международный газовый саммит планируется провести в феврале", - приводит слова министра телеканал ТРТ.

Донмез ранее сообщал, что на предстоящей встрече планируется обсудить вопрос создания на турецкой территории энергетического центра (хаба) по поставкам в Европу природного газа. По его словам, через него планируется поставлять не только российский природный газ, но и энергоносители из других стран, которые поступают в Турцию. В настоящее время она получает голубое топливо из 12 стран. Министр также сообщал, что Турция не намерена вводить какие-либо ограничения или контроль над сделками, которые будут заключаться в рамках хаба.

С идеей создания на турецкой территории хаба, куда можно перенаправить утраченный объем транзита через "Северный поток", президент РФ Владимир Путин выступил в октябре на форуме "Российская энергетическая неделя". По его словам, речь идет о возможности строительства еще одной трубопроводной системы и о создании в Турции хаба, через которые газ будет поступать в третьи страны, прежде всего европейские, если они будут в этом заинтересованы.