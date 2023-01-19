Хотим видеть искренность Армении не на словах, а на деле - Чавушоглу (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Госсекретарь США Энтони Блинкен отметил, что премьер-министр Армении Никол Пашинян искренен, но мы хотим видеть это не на словах, а на деле.

Как сообщает в четверг Trend, об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу во время встречи с гражданами Турции в Вашингтоне.

Он отметил, что Турция в вопросах Среднего коридора Запад-Восток построила с Азербайджаном, Казахстаном и Грузией надежные трехсторонние, четырехсторонние механизмы .

"Надеюсь, что Армения также примет участие в этом процессе, предпримет искренние шаги к миру. К сожалению, в последнее время мы стали свидетелями некоторых негативных шагов по переговорам. Турция и Азербайджан искренни в вопросе нормализации", - добавил Чавушоглу.

(Перевод: Нубар Кулузаде)