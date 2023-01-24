На верфях Турции будут одновременно строить три фрегата MİLGEM

Управление оборонной промышленности Турции задействовало частные верфи для строительства трех фрегатов отечественного проекта MİLGEM (Национальный корабль), передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

На верфях турецкого мегаполиса продолжается строительство фрегата TCG İstanbul класса I - пятого корабля, спроектированного в рамках проекта MİLGEM.

Параллельно с TCG İstanbul стартуют работы в рамках строительства 6, 7 и 8-го фрегатов MİLGEM, которые будут также относиться к классу I.

Глава Управления оборонной промышленности Исмаил Демир в беседе с "Анадолу" рассказал, что три фрегата будут построены с участием компаний Anadolu, Sedef, Sefine, TAİS и STM (Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ).

Фрегаты будут строится одновременно на верфях Anadolu, Sedef и Sefine, пояснил Демир.

Демир назвал целесообразным строительство фрегатов для ВМС Турции на частных верфях.

По его словам, этот шаг делает отрасль военного судостроения более устойчивой.

«Кроме того, это поможет сократить сроки производства, обеспечит обмен опытом в сфере судостроения. Мы сможем получить продукцию с высоким экспортным потенциалом, что внесет огромный вклад и в экономику страны. Строительство трех кораблей планируется завершить в течение 36 месяцев. TCG Istanbul является первым фрегатом класса I, который на 75 процентов построен за счет отечественного потенциала. В проекте задействовано около 80 субподрядчиков, львиная доля которых местные. Общее количество компаний, работающих над проектом, приближается к 200», - сказал Демир.