Турецкая армия нейтрализовала 3 террористов на севере Сирии

ВС Турции нейтрализовали трёх боевиков террористической организации YPG на севере Сирии. Об этом сообщает пресс-служба Министерства национальной обороны Турции, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

Боевики готовили вооруженную вылазку против турецких военных в зоне проведения контртеррористической операции ВС Турции «Щит Евфрата». По расположению террористов был нанесет артиллерийский удар.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил ранее, что с 1984 года, когда боевики РПК впервые осуществили теракт в Турции, от рук этой кровавой организации погибли тысячи сотрудников турецких сил безопасности, военных и мирных жителей.

США и Европейский союз внесли РПК в списки террористических организаций.

В последние годы РПК стремится переложить ответственность за кровавые преступления в регионе на свои ответвления.

В Сирии террористы РПК прикрываются названиями PYD и YPG, а в последние два года называют себя «Сирийскими демократическими силами».

В Иране РПК действует как «Партия свободной жизни Курдистана» (PJAK).