БАКУ /Trend/ - Учащиеся школ в зоне землетрясения в Турции будут переведены в другие школы.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал министр национального образования Турции Махмут Озер.

"Мы переведем учащихся школ 10 провинций, пострадавших от землетрясения, в школы тех провинций, которые они выберут сами", - сказал он.

Отметим, что 6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7. Очаг землетрясения с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш залегал на глубине 7 километров.

В результате землетрясения произошли серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османия, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбекир, Адана и Кахраманмараш. Число погибших достигло 9057, пострадавших – 52 979 человек.

(Перевод: Фидан Мустафаева)