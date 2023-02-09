В Турции в результате землетрясения разрушено более 6 тыс. зданий

БАКУ /Trend/ - В Турции в результате землетрясения разрушено 6 444 здания.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

По его словам, в Газиантепе погибли 1 415, пострадали - 10 395 человек, разрушены 944 здания.

Напомним, что 6 февраля на юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7.

Очаг землетрясения с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш залегал на глубине 7 километров. Имеются серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османие, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбекир, Адана и Кахраманмараш. Число погибших достигло 14 014, пострадавших - 63 794 человека.

(Перевод: Фидан Мустафаева)