В Турции произошло сильное землетрясение

БАКУ /Trend/ - Землетрясение магнитудой 5,0 зафиксировано в турецкой провинции Кахраманмараш. Об этом,как передает Trend, в пятницу сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Согласно информации, очаг землетрясения залегал на глубине 4 км.

Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

Напомним, что 6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7. Очаг землетрясения с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш залегал на глубине 7 километров. В результате землетрясения произошли серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османие, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбекир, Адана и Кахраманмараш.