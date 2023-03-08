Турция и Иран намерены расширить связи в экономической сфере – Чавушоглу

БАКУ /Trend/ - Турция и Иран намерены расширить связи в экономической сфере, в том числе в энергетике.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал сегодня министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на совместной пресс-конференции в Турции с иранским коллегой Хосейном Амиром Абдоллахианом.

По словам Чавушоглу, сегодня были проведены переговоры о развитии экономических связей двух стран, пересмотре преференциальной торговли, решении проблем в сфере торговли, вопросы, связанные с компаниями-инвесторами двух стран.

Он отметил, что одной из сфер, представляющих интерес для сторон, является энергетическая сфера, и есть стремление к дальнейшему расширению связей в этой области.