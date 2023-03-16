Турция выполнит данные Финляндии обещания - Эрдоган

Анкара готова выполнить обещания, данные Хельсинки [по вопросу заявки на вступление в НАТО]. Об этом заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган, комментируя журналистам предстоящий визит финского коллеги Саули Ниинистё в Турцию, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

«Мы готовы выполнить свою миссию и сдержать обещания», - сказал глава турецкого государства.

По его словам, рассмотрение [заявки Финляндии в НАТО] будет продвигаться в соответствии с принятыми процедурами. «В пятницу в Турцию прибудет финский президент. Мы встретимся и выполним данное слово», - пояснил президент.

В Управлении по связям Администрации президента Турции ранее сообщили, что визит финского президента запланирован на 16-17 марта.

На переговорах на высшем уровне 17 марта в Стамбуле состоится обмен мнениями по широкому спектру турецко-финских отношений.

Лидеры двух стран обсудят также тему заявки Хельсинки на вступление в НАТО в свете выполнения обязательств, вытекающих из Трехсторонней декларации, подписанной Турцией, Финляндией и Швецией на полях последнего саммита Альянса в Мадриде.

Кроме того, президенты затронут региональные и глобальные процессы, а также связи Анкары и ЕС.