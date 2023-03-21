«Стамбульский аэропорт» вновь признан самым загруженным в Европе

Аэропорт «Стамбул» вновь признан самой загруженной воздушной гаванью Европы, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

В феврале текущего года из крупнейшей воздушной гавани Турции выполнено в среднем 1269 рейсов в сутки, говорится в отчете Европейского оператора воздушного сообщения Eurocontrol.

Вторым по загруженности аэропортом в Европе в рассматриваемый период стал британский Хитроу, где в среднем осуществлялось 1168 рейсов в сутки, третье место занял парижский Шарль де Голль (1115 рейсов в сутки), а четвертое и пятое соответственно аэропорты Амстердама (1051 рейс в сутки) и Мадрида (996 рейсов в сутки).

Еще одна воздушная гавань Турции «Сабиха Гёкчен» - на 14-м месте с 538 рейсами в сутки.