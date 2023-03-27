Турецкий автопром нацелен на расширение позиций на рынке США

Делегация Ассоциации экспортеров автомобильной промышленности Улудаг (OİB) провела переговоры с представителями сферы автопрома в штате Атланта, США, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

Как сообщили в OIB, визит был организован при поддержке Министерства торговли Турции с участием представителей 10 компаний-производителей автомобилей.

Турецкую делегацию возглавили глава Ассоциации экспортеров Улудаг (UİB) Мюмин Каракакаялылар и член правления OİB Мюфит Карадемирлер.

Турецкие производители автомобилей провели деловые встречи с американскими импортерами и оптовиками в Атланте и ее окрестностях.

Глава правления OIB Баран Челик рассказал, что визит стал продуктивным для представителей организации.

«Экспорт турецких автомобилей в США приближается к 1,5 млрд долларов, экспорт сферы снабжения достигает 900 млн долл. В то же время экспорт коммерческих автомобилей превышает 400 млн, экспорт легковых автомобилей —100 млн долларов. Мы нацелены на рост экспорта в США, которые являются 7-м главным импортером турецкого автопрома. Визит делегации был крайне продуктивным», — сказал он.