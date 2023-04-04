Реализация зерновой сделки предотвратила глобальный кризис продовольствия- Эрдоган

Реализация стамбульских договоренностей по экспорту сельхозпродукции с Украины позволила предотвратить глобальный кризис продовольствия. Об этом сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во вторник в президентском дворце в Анкаре на ужине-ифтаре (разговение) по случаю священного для мусульман месяца Рамадан для аккредитованных в турецкой столице послов зарубежных государств, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Благодаря реализации зерновой сделки мы сумели предотвратить глобальный кризис продовольствия. Инициатива создания черноморского зернового коридора показала, что, несмотря на условия войны, существуют предпосылки для переговоров и достижения договоренностей", - сказал Эрдоган, выразив надежду на справедливое урегулирование украинского кризиса.

Этому, по его мнению, могут способствовать регулярные контакты с президентами РФ и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. "Мы говорим практически каждую неделю, верим в справедливое урегулирование кризиса", - подчеркнул турецкий лидер.