Число жертв землетрясения в Турции превысило 50 тысяч человек

БАКУ /Trend/ - Число погибших в результате землетрясений в Турции достигло 50 399 человек.

Как сообщает в среду Trend об этом сказал министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу.

Он отметил, что число погибших в результате землетрясений в Турции достигло 50 399 человек

Напомним, что 6 февраля в Турции произошло разрушительное землетрясение магнитудой 7,7. Очаг землетрясения с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш залегал на глубине 7 километров. В результате землетрясения произошли серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османие, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбекир, Адана и Кахраманмараш. После этого на территории страны произошло еще несколько сильных землетрясений.