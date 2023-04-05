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Число жертв землетрясения в Турции превысило 50 тысяч человек

Турция Материалы 5 апреля 2023 10:44 (UTC +04:00)
Число жертв землетрясения в Турции превысило 50 тысяч человек

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Число погибших в результате землетрясений в Турции достигло 50 399 человек.

Как сообщает в среду Trend об этом сказал министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу.

Он отметил, что число погибших в результате землетрясений в Турции достигло 50 399 человек

Напомним, что 6 февраля в Турции произошло разрушительное землетрясение магнитудой 7,7. Очаг землетрясения с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш залегал на глубине 7 километров. В результате землетрясения произошли серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османие, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбекир, Адана и Кахраманмараш. После этого на территории страны произошло еще несколько сильных землетрясений.

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