Обнародована дата сдачи в эксплуатацию флагмана ВМС Турции - TCG ANADOLU

Флагман ВМС Турции - десантный корабль TCG ANADOLU поступит на вооружение военно-морских сил страны в понедельник, 10 апреля.

Об этом, как передает Trend со ссылкой на "Анадолу", сообщил глава Управления оборонпрома Турции Исмаил Демир, выступая на церемонии подписания соглашения на строительство 3 новых фрегатов программы MILGEM в четверг в Анкаре.

По его словам, сдача военных судов планируется в течении 36 месяцев.

Возвращаясь к теме десантного судна TCG ANADOLU, Демир отметил, что работы по размещению ударных беспилотников Bayraktar TB3 на борту самого большого военного судна страны завершатся уже в текущем году.

Кроме того, на платформе судна смогут приземляться учебно-боевые самолеты Hürjet.

Вместе с тем, о размещении ударных БПЛА Anka-3 говорить пока рано, отметил Демир.

TCG Anadolu, созданный в рамках проекта многоцелевого десантного корабля (LHD), способен перебрасывать в районы назначения силы численностью с батальон, не требуя дополнительной поддержки с основных мест базирования.

Судно TCG Anadolu имеет длину 231 метр, ширину 32 метра. При полном снаряжении будет весить 27 436 тонн.

TCG Anadolu станет важным фактором укрепления мощи турецкого флота, особенно с учетом развертывания на нем ударных беспилотных летательных аппаратов.