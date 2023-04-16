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Четверо военных получили ранения в результате обстрела террористами турецкой базы в Сирии

Турция Материалы 16 апреля 2023 23:15 (UTC +04:00)
Четверо военных получили ранения в результате обстрела террористами турецкой базы в Сирии

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БАКУ /Trend/ - Террористы подвергли обстрелу турецкие базы в районах антитеррористических операций "Оливковая ветвь" и "Щит Евфрата" на севере Сирии.

Как передает Trend, об этом в воскресенье сообщили в пресс-службе минобороны Турции.

Согласно информации, террористы РПК/YPG обстреляли территорию базы из минометов и систем залпового огня. В результате инцидента 4 военнослужащих турецкой армии получили ранения.

Сообщается, что раненые военнослужащие эвакуированы и госпитализированы в государственную больницу Килиса.

В минобороны отметили, что турецкая армия наносит ответные удары по выявленным целям террористов.

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